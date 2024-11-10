هجوم سيبراني يعطل الخدمات المصرفية داخل كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

ووفقا للصحيفة فقد وردت تقارير من العملاء في جميع أنحاء فلسطين المحتلة حول فشل الدفع الائتماني في سلاسل الأغذية ومحطات الوقود.

ويواجه الكيان الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 العديد من الهجمات السيبرانية من قبل مجموعات الهاكرز (القراصنة) الذين يدعمون القضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات والبلدان.

وتعرض الكيان منذ طوفان الأقصى لهجمات مجموعات قراصنة من مختلف دول العالم، شكّل بعضها ضربات مؤلمة للإحتلال، بحسب تلك المجموعات.

من أبرز المجموعات التي صرحت بهجماتها على المواقع والتطبيقات الخاصة بالكيان الإسرائيلي "أنونيموس الجزائر" (Anonymous Algeria)، و"أنون غوست" (AnonGhost).