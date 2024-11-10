وزير العدل: أطفال مرضى ضحايا الحظر الاميركي الجائر ضد ايران

العالم _ ايران

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي لإنهاء العنف ضد الأطفال EVAC)، والذي عقد في بوغوتا بكولومبيا في الفترة من 7 الى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ـ التقى وزير العدل الايراني ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضية العنف ضد الأطفال"نجاة معلا مجيد".

وفي هذا اللقاء، اعرب وزير العدل الايراني عن ارتياحه لعقد هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والحوار بين ممثلي الحكومات، معتبرا مبادرة عقد هذا المؤتمر الدولي فرصة كبيرة للتآزر والتقارب العالمي في دعم الأطفال ومنع العنف ضدهم.

كما اعرب رحيمي عن أسفه لوقوع مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، والتي يتجلى أبشعها في الاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على الأطفال في غزة ولبنان، مبيّنا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ادانت تصرفات الكيان الإسرائيلي اللاإنسانية.

وأعرب عن امله في ان تقوم الأمم المتحدة و الدول الأخرى بمضاعفة وتركيز جهودها من اجل وقف أعمال العنف هذه ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم على المستوى الدولي في أقرب وقت ممكن.

كما انتقد وزير العدل الايراني ازدواجية المعايير الغربية تجاه قضية العنف ضد الاطفال، معتبرا اياها سبب الارتباك وعدم المساواة وانعدام الأمن للأطفال.

وأوضح بان انتهاك حقوق الأطفال غير القابلة للتصرف من خلال الحرب والعقوبات يجعل مبادئ إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان لا قيمة لها وباطلة المفعول.