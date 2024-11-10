بري: الاحتلال الاسرائيلي ينتهج سياسة التدمير في عدوانه على لبنان

العالم - لبنان

وتوقف بري، تصريح صحفي، عند "الرسائل التي وُجهت إليه من خلال استهداف بلدته تبنين بمجملها، ومن ضمنها حي آل بري"، معددا منازل أقربائه التي تم تدميرها ومن بينها منزل شقيقته، إلا أنه أكد أن "الضغط عليه لن ينفع في دفعه إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني".

وشدد بري في هذا الإطار على التمسك بوجوب وقف إطلاق النار فورا وتنفيذ القرار 1701 بلا زيادة او نقصان.

ولفت بري إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي "مسح" عدد من البلدات الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية، مشيرا إلى أن "العدو يريد أن تصبح المنطقة الحدودية التي تجاور فلسطين المحتلة غير صالحة للسكن، لكنني أؤكد أنه فور انتهاء الحرب سيعود الأهالي إلى بلداتهم المدمرة وسيقيمون فوق ترابها وأنقاضها بانتظار أن يعاد بناؤها".

ويترقب بري ما يمكن أن يصدر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد الاثنين في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، مشددا على أن "المطلوب منها في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق أن تخرج بنتائج عملية تدفع نحو تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان".