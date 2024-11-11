الخارجية الايرانية:السبب الرئيسي لاستمرار جرائم الصهاينة هو دعم أمريكا

العالم-ايران

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي الیوم الاثنين، ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بشدة الهجوم الإرهابي في سيستان وبلوشستان مبيّنا انه لا يمكن لمثل هذه الاعمال أن تعطل إرادة سكان الحدود الإيرانية في الدفاع عن وطنهم.

وبالاشارة الى ان امس الاحد 10 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمد كيوم عالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، اكد بقائي انه من الجيد التفكير في مخاطر استخدام العلم في صنع الحرب.

واستطرد مشيرا الى انه وفي السنوات الأخيرة، استخدم الكيان الصهيوني العلم والتكنولوجيا لتنفيذ خطة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعد مثالا واضحا على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ولفت بقائي الى ان الامم المتحدة قد اعلنت ان 70% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار مجاعة واسعة النطاق في غزة.مضيفا بان الكيان الصهيوني مازال مستمرا في عدوانه على لبنان، وبالتالي فان ايران مستمرة في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان.

وعن المشاورات الايرانية، بيّن بقائي بأن يوم الثلاثاء الماضي، قام عراقجي بزيارة إسلام أباد وأجرى مناقشات جيدة للغاية بشأن تطوير العلاقات الثنائية في مجالات تحسين أمن الحدود والطاقة وقضايا التجارة مع كبار المسؤولين في باكستان.

كما وصل مستشار الأمن القومي العراقي الى طهران على رأس وفد وعقد اجتماعات مع المسؤولين الايرانيين،وايضا جاء رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية إلى إيران والتقى وتشاور مع نظرائه في إيران.

وتابع ان اليوم يعقد في الرياض الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بناء على اقتراح إيران، ويمثل ايران في هذا الاجتماع وزير الخارجية والنائب الاول لرئيس الجمهورية معربا عن امله في ان يتوصل هذا الاجتماع الى عملية لوقف الترويج للحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

وعن الانتخابات الرئاسية الامريكية، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية ان نمط تصويت الشعب الأميركي موضوع يستحق التأمل والتحقيق، وهو بالطبع يتعلق بأميركا نفسها، لكن المهم والمتعلق بمنطقتنا هو أداء الادارة الاميريكية تجاه المنطقة وإيران.

واضاف انه في الحقيقة استمرت السياسة الأمريكية العدائية ضد إيران خلال السنوات الأربع الماضية، والأهم من ذلك أداء أميركا في المنطقة وتفاعلها تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، موضحا انه كما بات معلوما وواضحا للجميع أن السبب الرئيسي لاستمرار جرائم الصهاينة واتساع نطاقها هو دعم أمريكا لهذا الكيان وإرسال الأسلحة، ومنع اتخاذ أي بيان قرار ضده في المحافل الدولية.

وعليه، فمن المهم أن تراقب المنطقة وجميع دول العالم سلوك الحكومة الأمريكية السابقة والجديدة، ويتوقع المجتمع الدولي منع استمرار جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني.