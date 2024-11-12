مراسل العالم ينقل آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في خانيونس، إن الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية نفذت عمليات قصف عنيفة استهدفت شمال قطاع غزة، وسط تدمير مكثف للأحياء السكنية.

وأشار إلى حالة نزوح واسعة بين المواطنين في بيت حانون وجباليا باتجاه جنوب مدينة غزة، نتيجة العملية العسكرية البرية التي أدت إلى نسف منازل ومربعات سكنية في هذه المناطق.

وأوضح مراسل العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، لافتا إلى أن الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى هذه المنازل المأهولة بالسكان بسبب خطورة الأوضاع والاستهداف المستمر والمباشر.

وعلى صعيد المحافظة الوسطى في القطاع، أفاد مراسل العالم أنه تم استهداف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وسقوط عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستمر باستهداف تجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع.

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