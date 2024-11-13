الصحة اللبنانية: 3287 شهيدا و14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي

العالم - لبنان

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن “عدوان الاحتلال على لبنان أسفر عن 3287 شهيدًا و14 ألف مصاب منذ بدء العدوان (الإسرائيلي) على البلاد”.

وقالت الوزارة إن “الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 44 شهيداً و88 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.