الحوثي يتحدى الأمريكيين لإثبات عدم تعرض حاملة 'أبراهام' للاستهداف

العالم-اليمن

وقال محمد علي الحوثي في منشور له على منصة "إكس"، اليوم "اتحدّى الأمريكيين إثبات عدم تعرض الحاملة للاستهداف"، مطالباً إياهم بالسماح لقنوات التلفزيون بإجراء بث مباشر لحاملة الطائرات لنفي استهداف القوات المسلحة اليمنية لها.



وأهاب عضو السياسي الأعلى، بالجهود التي بذلتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العملية النوعية الأخيرة التي استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام" في البحر العربي.



وأضاف "أن العمليات العسكرية في اليمن حقيقية ومعلنة، وليست على غرار الشائعات التي تروجها أمريكا وفبركاتها عن هذه العمليات".



كما أكد محمد علي الحوثي، أن الإعلاميين الوطنيين تمكنوا من دحض الشائعات الأمريكية بشأن إيقاف العمليات العسكرية اليمنية ومرور قطعة عسكرية للكيان الصهيوني في البحر الأحمر، مضيفًا "أن أحرار الإعلام كذّبوا قبل أيام تلك الشائعات الأمريكية وهزموا سرديتها وحملات ذبابها المفبركة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الثلاثاء عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.