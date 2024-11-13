ما هي خطة إيران لإدارة الخلافات مع أمريكا؟ عراقجي يوضح

العالم-ايران

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، صرح عراقجي امام جمع من الصحفيين بأن الاجتماع الذي عقد بالرياض يعد ثاني اجتماع مشترك لرؤساء الدول الإسلامية والعربية وقد تمت الموافقة خلاله على قرار قوي للغاية في 38 فقرة حول العدوان على غزة ولبنان وجرائم الكيان الصهيوني.

واضاف عراقجي: هذا القرار ادان بشدة اعمال الكيان الصهيوني في كل مكان وحذر من تزايد التوترات في المنطقة، بما في ذلك هجوم الكيان الصهيوني على إيران.

وتابع وزير الخارجية الايراني: أعرب قادة الدول التي شاركت في هذا الاجتماع عن مواقف حازمة للغاية، خاصة فيما يتعلق بإدانة هجوم الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر ان هذا الاجتماع كان ناجحا للغاية مشيرا الى كلمة الافتتاحية لولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان الذي أدان فيها وبكل بوضوح هذه الهجمات.

كما رأى عراقجي انه يجب ادارة الخلافات بين ايران وامريكا من اجل خفض التكاليف والتوترات الناجمة عنها، وعلى الرغم من أن هذه الخلافات أحيانا قد تكون أساسية للغاية ولا يمكن حلها، الا ان هناك دائما قنوات اتصال بين الجانبين.