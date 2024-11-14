الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى بالضفة وسط اشتباكات مع المقاومة

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بإطلاق نار، فجر اليوم الخميس، استهدف حاجز عورتا العسكري شرقي مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات خاصة صهيونية من المستعربين تسللت إلى البلدة القديمة بنابلس قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار وراس العين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من البلدة القديمة بعد أن حاصرت منزلا واقتحمته، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية.

واقتحم الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأطلق قنابل الضوء والصوت صوب منازل المواطنين قبل انسحابها ونشرها آليات عند النقطة العسكرية المقامة عند مدخل البلدة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قريتي تعنك والطيبة في جنين. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن آليات عسكرية توغلت في بلدات رمانة وعانين والطيبة غربي مدينة جنين، حيث دهمت عددا من البيوت، واعتقلت فلسطينيا من الطيبة.

وفي طوباس شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة طمون في الجنوب، حيث اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بمداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل بالبلدة.