السودان.. تدشين تطبيق إلكتروني للشكاوى ضد قوات الدعم السريع

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إستمرار الإنتهاكات بحق المواطنين السودانيين من قبل قوات الدعم السريع هو ما دفع اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القوانين الوطنية والدولية الإنسانية في أن تتيح رسمياً إمكانية التبليغ إلكترونياً عن هذه الجرائم لتمكين السودانيين خارج البلاد والذين يعيشون في أماكن نائية عن مقار الشرطة والنيابة لتدوين بلاغاتهم عما تعرضوا له من إنتهاكات.

الخطوة وجدت ترحيباً من خبراء قانونيين يرون أنها تعزز من فرص رصد الجرائم والإنتهاكات تمهيداً للمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب من كافة الجرائم التي وقعت بحق المدنيين خلال فترة الحرب

وتشمل الجرائم التي يمكن التبليغ عنها إلكترونياً ، كافة الإنتهاكات من قتل وأذى وإخفاء قسري ونهب وإغتصاب وسرقة وإتلاف وكافة الجرائم المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية