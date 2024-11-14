الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السودان.. تدشين تطبيق إلكتروني للشكاوى ضد قوات الدعم السريع

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

دشنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في السودان رسميا تطبيق الشكوى الإلكتروني الخاص بتقديم الشكاوي والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها المواطن من قبل قوات الدعم السريع. يأتي ذلك في ظل استمرار مئات الانتهاكات اليومية بحق المدنيين طوال فترة الحرب الممتدة في البلاد منذ منتصف أبريل من العام الماضي.

العالم - خاص العالم

إستمرار الإنتهاكات بحق المواطنين السودانيين من قبل قوات الدعم السريع هو ما دفع اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القوانين الوطنية والدولية الإنسانية في أن تتيح رسمياً إمكانية التبليغ إلكترونياً عن هذه الجرائم لتمكين السودانيين خارج البلاد والذين يعيشون في أماكن نائية عن مقار الشرطة والنيابة لتدوين بلاغاتهم عما تعرضوا له من إنتهاكات.

الخطوة وجدت ترحيباً من خبراء قانونيين يرون أنها تعزز من فرص رصد الجرائم والإنتهاكات تمهيداً للمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب من كافة الجرائم التي وقعت بحق المدنيين خلال فترة الحرب

وتشمل الجرائم التي يمكن التبليغ عنها إلكترونياً ، كافة الإنتهاكات من قتل وأذى وإخفاء قسري ونهب وإغتصاب وسرقة وإتلاف وكافة الجرائم المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية

روابط ذات صلة

الحرب في السودان تواصل اثقال كاهل السودانيين والامم المتحدة تفرض عقوبات

النازحون يتعرضون لأبشع الإنتهاكات بهجمات قوات الدعم السودانية

رايتس ووتش: الدعم العسكري لإسرائيل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي