الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد ثلة من أبناء الحركة في غارة اسرائيلة على دمشق

العالم - فلسطين

واصدرت حركة جهاد الاسلامي بيانا جاء فيه :

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخصوص استهداف الحركة في دمشق

نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية ثلة من إبناء الحركة في العدوان الآثم الذي استهدف العاصمة السورية، دمشق، مساء اليوم الخميس.

إن العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو بحق عدد من المؤسسات المدنية والبيوت السكنية، يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان.

إن الأكاذيب التي يروجها جيش العدو بزعمه أنه استهدف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة هي محض اختلاق لبطولات وهمية،

إننا نؤكد على أن هذا الاستهداف لن يزيدنا إلا تصميماً وعزماً على مواصلة الجهاد والمقاومة، كما كنا قبل معركة طوفان الأقصى وخلالها، وسنبقى بعدها، حتى هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا.

*وإنه لجهاد... نصر أو استشهاد*

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الخميس 12 جمادى الأول 1446 هجرية، 14 نوفمبر 2024 م.

هذا واصدر مصدر عسكري سوري بيانا انه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".