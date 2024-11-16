تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال السنوار

العالم-فلسطين

وقالت في تقرير: "هناك أمر واحد واضح، وهو أن محمد السنوار، شقيق يحيى، هو من شغل مكانه أو على الأقل يحاول أن يحل محله، في القيادة العسكرية للحركة".

وأضافت القناة: "ونادرا ما يخرج محمد السنوار للعلن، ويمرر الرسائل شفهيا عبر الرسل وأيضا من خلال ملاحظات مكتوبة، تماما مثل أخيه قبل اغتياله".

وبحسب التقرير، يركز محمد السنوار نشاطه الرئيسي على الصمود ومحاولة استعادة قدرات حركة "حماس"، وقد نجح في بعض الأماكن.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن يحيى السنوار كان يتنقل بين كل المواقع القتالية في غزة ويخوض معارك بطولية رفقة رجاله في شرق خان يونس وفي القاطع الشرقي لمدينة رفح.