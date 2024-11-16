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ضمن بطولة اسيا للشابات والناشئات؛

الرياضية الايرانية سارينا غفاري تتقلد الذهبية الثانية لتسلق الجدران 

الرياضية الايرانية سارينا غفاري تتقلد الذهبية الثانية لتسلق الجدران 
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

احرزت الرياضية الايرانية سارينا غفاري الميدالية الذهبية لتسلق الجدران في منافسات الـ"ليد" ضمن بطولة آسيا لتسلق الجدران في فئة الشابات والناشئات.

العالم - ايران

وفي هذه البطولة التي تقام في مدينة "جمشيدبور" الهندية، حصدت سارينا غفاري الميدالية الذهبية في الفئة العمرية للشباب فيما حلت منافستان من اليابان المركزين الثاني والثالث.

يشار الى انه في فئة الـ"ليد" يحاول المتنافسون تسلق اعلى ارتفاع ممكن على جدار يزيد طوله عن 15 مترا في 6 دائق دون ان يروا المسار قبل ذلك .

وكانت غفاري قد تقدلت الميدالية الذهبية أمس الجمعة ضمن نفس البطولة في فئة "البولدرينغ"

وفي الـ"بلودرينغ" يتوجب على المتنافسين تسلق جدار طوله 4،5 متر بدون حبال في فترة زمنية محدودة واقل عدد من المحاولات .

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