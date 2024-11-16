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المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 16-11-2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة “ايلات” ، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

العالم-العراق

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 16-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وفي السياق أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق عن مهاجمتها هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة “ايلات” للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وهاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

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