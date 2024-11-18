وزير صهيوني: العدوان على غزة أطول حرب وأكثر تكلفة بتاريخ الكيان

العالم-الاحتلال

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن كيان الاحتلال بدعم أمريكي حرب بادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وقال سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال: “نخوض أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا. بدون النصر لا يوجد أمن، وبدون الأمن لا يوجد اقتصاد”.

ولم يذكر سموتريتش تقديرا للتكلفة الراهنة ولا المستقبلية لهذا العدوان. لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إن تكلفة العدوان على غزة تتفاقم بشكل كبير، والجيش رفع تقديراته الإجمالية من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار).

ومنذ قيامه عام 1948 على أراضي فلسطينية محتلة، لم يسبق أن خاض هذا الكيان اللقيط عدوانا طويلا كما يفعل في غزة حاليا، ما يلقي بتداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى جيش الاحتلال نفسه في ظل اعتماده الكبير على قوات الاحتياط.

وبالفعل خفضت مؤسسات اقتصادية دولية عدة مستوى التصنيف الائتماني للكيان المحتل خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى تراجع الاقتصاد.

لكن سموتريتش زعم أن “الاقتصاد في وضع أفضل بكثير مما كنا نتوقع”.

ويدعو سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى الاستيطان في غزة وإقامة حكومة إسرائيلية عسكرية فيها، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

يدعو إلى الاستيطان في غزة وإقامة حكومة إسرائيلية عسكرية فيها إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة

غير أنه زعم أيضا أن “هناك إجماع على أهداف العدوان وإقامة مستوطنات في غزة ليس جزءا منها، رغم أنه مهم للأمن”.

وأقامت مؤسسات وناشطون ومسؤولون إسرائيليون في الأشهر الأخيرة فعاليات، بعضها بمحاذاة غزة، للدعوة إلى إنشاء مستوطنات في القطاع الفلسطيني.

ووجَّه سموتريتش اللوم إلى جيش الإحتلال لرفضه تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال: “حقيقة أن الحيش يرفض تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو (…) جزء كبير من السبب في أن المختطفين لم تتم إعادتهم بعد”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف: “إذا كان هذا هو المطلوب لضمان الأمن، فلا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة لفترة من الوقت للقضاء على حماس”.