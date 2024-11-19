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شاهد/عراقجي:'الوعد الصادق 3' ستنفذ في الوقت المناسب

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية " عباس عراقجي"ان عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني سيتم تنفيذها في الوقت المناسب.

العالم _ ايران

وأضاف عراقجي في كلمة خلال اجتماع مع قادة حرس الثورة الاسلامية: أعلنا للعالم أن الهجوم العدواني الصهيوني على الأراضي الإيرانية هو هجوم جديد وسنرد عليه بالتأكيد في الوقت المناسب.

وبين وزير الخارجية الايراني "ان العدوان بدأ به الكيان الصهيوني وما نفذناه من عملية الوعد الصادق 2، والوعد الصادق 1، كانت عمليات دفاعية و ردنا على العدوان الاسرائيلي".

واضاف "لقد أعلنا للعالم رسمياً أن العدوان الأخير للكيان الصهيوني هو عدوان جديد ويستحق الرد"، مؤكدا على "اننا لم نتنازل عن حقنا في الرد وسنرد في الوقت المناسب وبالطريقة التي نراها مناسبة".

وبين عراقجي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعاملت خلال الـ 12 شهرا الماضي بطريقة خاصة وذكية وحكيمة، وقال " لم تكن قراراتنا عاطفية وانفعالية رغم كل الظروف والاحتمالات والمؤامرات التي تحاك ضدنا.

وأردف قائلا " إذا أعطينا هذه الصورة أو الانطباع للعدو بأنه إذا وجه ضربة لنا ولم يكن هناك رد فعل، فإننا ندعوه إلى ضربنا أكثر وهذا لن يحدث بالتأكيد".

وأكد وزير الخارجية على حق ايران في الرد وقال " نحن نمتلك الحق الكامل في الرد... لكن متى وكيف؟ بالحكمة والنباهة التي نعرفها عند أعلى مستويات النظام، سيتم ذلك بالتأكيد في الوقت المناسب".

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