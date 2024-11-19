الأمم المتحدة تندد بسرقة المساعدات في غزة

العالم - فلسطين

واعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هذه الظاهرة "أصبحت منظّمة ويجب أن تتوقف".

وقال "هذا الأمر يعوق العمليات الإنسانية الحيوية ويعرّض طواقمنا لمزيد من الخطر. لكن عمليات حفظ النظام يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة".

وأعرب دوجاريك قلقه إزاء عملية نفّذتها حكومة حماس الإثنين ضد "عصابات لصوص شاحنات المساعدات".

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الإثنين، مقتل 20 شخصا على الأقل من "عصابات لصوص شاحنات المساعدات" خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في مدينة رفح جنوبي القطاع.