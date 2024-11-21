شاهد بالفيديو.. هل تزج روسيا بالسلاح النووي في حرب أوكرانيا ؟

العالم - خاص العالم

الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت هذا الأسبوع إلى أخطر مراحلها حتى الآن، وسط تصعيد ميداني وعسكري واستراتيجي وسياسي غير مسبوق، حيث تتوالى الأنباء من واشنطن، عن رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل مغادرتها السلطة، قلب المعادلة الميدانية.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديل العقيدة النووية لبلاده وخفض العتبة التي يسمح بها باستخدام الأسلحة النووية إلا أن الكرملين، لن يذهب وفق تقديرات إلى الزج بالسلاح النووي في حرب أوكرانيا قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فكان يلخص حجم تعويل بلاده على الدعم الأميركي بالقول صراحة إن بلاده 'ستُهزم' أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية.

عودة ترامب، الذي تعهد بإنهاء حرب أوكرانيا سريعاً، تأتي إلى البيت الأبيض، في وقت باتت فيه موسكو تسيطر على أراض في أوكرانيا وفي المجمل، تسيطر روسيا على 18% من أوكرانيا بما في ذلك كامل شبه جزيرة القرم و80% من دونباس، أي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وأكثر من 70% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

في سياق متصل أكد مسؤول أميركي كبير تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بألغام مضادّة للأفراد 'غير دائمة'، موضحاً أن واشنطن حصلت من كييف على ضمانات بأن هذه الألغام لن تستخدم إلا في أراضيها.

لكن واشنطن تتوقع أن تستخدم كييف هذه الألغام المضادة للأفراد في حرب أوكرانيا لتعزيز الخطوط الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة حسب قولها.

هذاوفي الوقت الذي تستعر فيه حرب أوكرانيا مع دخول أنماط جديدة من التسليح والأنظمة القتالية إلى ساحة القتال، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين أصدر تعليمات بتأمين جميع المنشآت الحيوية، بما فيها جسر القرم رداً على تقارير عن احتمال عبور الجيش الأوكراني مضيق كيرتش وتنفيذ هجمات بصواريخ بعيدة المدى، ضد روسيا.

في المقابل أكد المتحدث باسم الكرملين أن بوتين قال مراراً إنه مستعد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة 'أمر هام' لموسكو.