شاهد بالفيديو.. هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السنوية لاسبوع الشهيد

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زخم كبير تشهده العاصمة صنعاء في احياء الذكرى السنوية لاسبوع الشهيد حيث تزدحم معارض الشهداء بالزوار الذين عبروا عن اهمية المناسبة والدروس المستلهمة منها مؤكدين تجديد العهد بالسير على نهج الشهداء ودمائهم الزكية في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن قضاياهم العادلة ومواجهة الطغاة .

وقال محافظ المحويت، الشيخ حنين قطينة " المناسبة تحمل دروسا للاجيال في استنهاض الهمم واستنهاض العقول واستنهاض الانسان والبشرية في مواجهة الطغاة والمستكبرين".

بدوره قال أحد المشاركين في معرض اسبوع الشهيد، "إن إحياء الذكرى تاتي احياءا لروح العزة والكرامة وروح الفداء والتضحية والولاء سواء للقضية او للشهداء العظماء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذه القضيه العادلة".

المعارض تضمنت عددا من الزوايا المختلفة والمجسمات المعبرة عن الواقع الاستثنائي الذي تعيشه الأمة في إطار مواجهة العدو الاسرائيلي وحلفائه باسلوب يعكس تثمين دور شهداء محور المقاومة وتقدير تضحياتهم على طريق القدس والدفاع عن القضية المركزية للأمة.

وقال أحد القائمين على المعرض "المعرض يجسد الواقع لما يقوم به المجاهدون في محور الجهاد والمقاومة، وجسد هذا المعرض اختلاط دم شهداء جبهة اليمن وجبهة العراق وجبهة لبنان وجبهة فلسطين وكل قادة المحور".

على مدى اسبوع تحظى رياض ومعارض الشهداء وضريح الرئيس الشهيد الصماد زيارات رسمية وشعبية .. هذا وفد السفارة الايرانية الذي نزل لمشاركة اليمنيين في احياء اسبوع الشهيد بزيارة ضريح الصماد ورفاقه تعبيرا عن الوفاء والتقدير لمكانة الشهداء وتعزيز اواصر العلاقات بين البلدين وتوحيد الصف في مجابهة اعداء الامة.