بعد استشهاد 8 شهداء في جنين.. شاب فلسطيني يبث رسالة عبر قناة العالم

العالم - مراسلون

ثلاثةٌ من بين ثمانية شهداء يشيعُ أهالي جنين، حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وقراها، احتجز الاحتلال جثامين خمسةً منهم.

هذا جثمان الشهيد قصي فرحات، يمر به الجموع من بين شوارع مخيم جنين المدمرة، قتله الاحتلال خارج المخيم ولكنه عاد اليه محمولاً على الاكتاف.

وقال عم الشهيد قصي فرحات "يظل الاحتلال الغاشم يريد ان ادخال الحزن في قلب كل شخص من الشعب الفلسطيني، ويريد حرمانهم من حتى من النفس الذي يتنفسه"

لا يستهدف جيش الاحتلال المقاومين فقط كما يدعي، هذه شوارع مخيم جنين وهذه منازل المدنيين، حرق العشرات منها داخل المخيم.

وقالت مواطنة فلسطينية "ماهو التعويض الذي ستعوضونا به، فانتهم تحطمون اطفالنا ومشاعرهم، وانا اريد ان اقول لهم شيء واحد انا لا اعرف لماذا استهدفوا بيتي فبيتي به بنات صغار، انت لماذا تستهدفني، انا امرأة ولدي اطفال وليس شباب، لماذا تحرق بيتي؟".

يعرف المقاومين بأن كل هذا مجرد محاولات من الاحتلال لكسر حاضنتهم الشعبية ولكنهم ماضون في طريقهم.

فيما قال شاب فلسطيني مقاوم " الاحتلال يتعمد ان يكسر الحاضنة ومحبة الحاضنة الشعبية لشباب المقاومة ويزرع الفتن بينهم، لكن تلك الحاضنة هي التي تعطي النفس للشباب والمجهدين. رسالتنا واضحة سائرون حتى تحرير المسجد الاقصى ونشكر محور المقاومة الذي يقف بجوار قضيتنا الفلسطينية في لبنان والعراق وايران كل الاحترام لهم".

ليس جديداً هذا التدمير على مخيم ومدينة جنين، ولكن الأهالي يقولون بأنه الأشد، خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء، ينتقم الاحتلال منهم، ورغم هذا يعرفون تماما كيف يعيشون الحياة.