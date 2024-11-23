مذكرة توقيف نتنياهو على طاولة مجموعة السبع

العالم- اوروبا

وقالت في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 نوفمبر".

وتستهدف مذكرات التوقيف نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأضافت ميلوني "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائما موضوعية وغير سياسية".

وأكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو الخميس أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا".

وبعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بات نتنياهو على رادار عدد من الدول الأوروبية.

وقالت عدد من الدول الأوروبية إن نتنياهو سيعتقل إذا دخل أراضيها، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وكل دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها.

وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وأيرلندا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بتعهداتها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس للإذاعة الرسمية الأيرلندية إن نتنياهو سيعتقل إذا زار أيرلندا. وأضاف هاريس "أجل بالتأكيد. ندعم المحاكم الدولية وننفذ قراراتها".

وقال مصدر حكومي لرويترز إن قبرص، تعتبر أوامر الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.

وقالت ألمانيا انها ستعتقل نتنیاهو إذا اعتزم زيارة أراضيها، مضيفة أن هناك أسئلة قانونية يجب توضيحها فيما يخص مذكرة الاعتقال.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ألمانيا "واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".

وشن کیان الاحتلال إسرائيل عدوانا عسکریا على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1200 واسر أكثر من 250 اسرائيلي.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة ادى العدوان الاسرائيلي منذ ذلك الحين الى استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني في القطاع.