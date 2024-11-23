مراسل العالم يوثق عدوانين اسرائيليين علی جنوب لبنان بالکاميرا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية حسين الفوعاني ان مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، تعرضت صباح اليوم لموجة جديدة من الغارات الاسرائيلية.

وأكد ان الطائرات الاسرائيلية استهدفت منطقة شويفات العمروسية في جنوب الضاحية تلتها غارة اخری علی أبنية سكنية في منطقة الحدث.

وجاءات هذه الغارات بعد ساعة من اطلاق بيانات تحذيرية لمتحدث الجيش الاسرائيلي حدد فيها المباني التي سيستهدفها طيران الاحتلال.

ومن المتوقع ان يشن سلاح الجو الاسرائيلي غارة اخری علی مبنی في جنوب بيروت، حسب البيانات التحذيرية التي اطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال.

هذا وقد شنت الطائرات الحربية الاسرائيلي فجراً عند الساعة 3:45، ثلاثة غارات عنيفة بعدد من الصواريخ استهدفت العاصمة بيروت وتعتبر هذه الاعتداءات، الثامنة علی بيروت.