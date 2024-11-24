قانون روسيا الجديد: قاتل في أوكرانيا وسدد ديونك مع زوجتك

العالم - روسیا

وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعا قويا لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات والتي تستنزف قواتها.

ويسمح القانون الجديد الصادر أمس السبت لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.

ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالي 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.