أول تعليق لحزب الله عقب قصفه اليوم تل أبيب

العالم - لبنان

وقال محمود قماطي: المقاومة لن تسمح للعدو بالاستقرار على أي مساحة من أرض لبنان

وأضاف: نتنياهو لن يستطيع فرض شروطه بالنار وهجمات اليوم دليل على ذلك.. المفاوضات حاليا تدور حول آليات تنفيذ الاتفاق

كما قال قماطي: لا نفرط في التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق وأميركا طرف في العدوان

ووجه حزب الله منذ صباح اليوم الأحد، عملية إطلاق صاروخي واسعة، استهدف بها شمال ووسط فلسطين المحتلة، في إطار المواجهة المستمرة بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال.

وفي ساعات الظهيرة، أطلق حزب الله رشقة صاروخية قوامها 10 صواريخ، طالت وسط فلسطين المحتلة، وتحديداً مدينة "تل أبيب الكبرى"، وضواحيها مما أدى الى وقوع أضرار كبيرة.