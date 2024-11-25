تظاهرات حاشدة في اسطنبول تنديداً بالإبادة الاسرائيلية في غزة ولبنان

العالم _ مراسلون

وقال احد المشاركين جلال ألماز لقناة العالم: نحن هنا لنجدد العهد مع إخواننا المظلومين والمضطهدين في فلسطين عامةً وقطاع غزة خاصةً، أولئك الذين يواجهون الدبابات والطائرات الصهيونية بصدورِهم العارية. نؤكد من هنا من تركيا أننا مع إخواننا وأهلنا في غزة.

المشاركون في التظاهرة، من أتراك وجاليات إسلامية، حملوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورفعوا لافتات تُدين الاحتلال وهتافات تُطالب بوقف فوري للحرب، مطالبين بالاستمرار في طريق محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.



وقال مشارك آخر إبراهيم كايا: لا يمكن السكوت عن الجرائم التي ما زالت تُرتكب بحق أهلنا في فلسطين وفي غزة خاصةً، حيث يقتل العدو الصهيوني كل يومٍ عشرات الأطفال والنساء والرجال.

كما قال محمد بيكار: ايها المسلمون فلسطين وغزة ولبنان تحولت الى ارض للدماء كيف لكم ان تجلسوا في بيوتكم وتاكلون الطعام بهناء وكيف تنظرون الى وجوه اطفالكم في منازلكم وكيف تجلسون بمنازلكم وتشربون القهوة دون ان تحركوا ساكناً من اجل فلسطين.

ومع استمرار امد الحرب واتساعها باتت الشوارع التركية منصات احتجاج يومية ضد الإبادة في غزة ولبنان وبات مشهد الغضب الشعبي يتكرر في كل مدينة، حاملاً معه رسالة واضحة: لا يمكن الصمت أمام هذه الجرائم، ولا بد من تحرك ينقذ الأرواح وينتصر للإنسانية.

الآلاف إذاً خرجوا هنا في إسطنبول للهتاف لأجل غزة ولبنان، ويأمل القائمون على هذه التظاهرة كما كل مرة أن تصل أصواتهم إلى كل العالم، من أجل رفع الظلم عن أولئك الذين يتعرضون للإبادة.