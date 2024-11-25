فيلم ’ملفات بيبي’ يشعل الشارع الاسرائيلي والإعلام

العالم - الاحتلال

والأسباب وراء منع عرض "ملفات بيبي" داخل الكيان في الوقت الحالي غامضة، ومشاهدته لن تهز الرأي العام الإسرائيلي لكنه سيزيد من قناعة الإسرائيليين بفساد نتنياهو بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم". فيما يعزو موقع "وللا العبري" عدم قدرة الفيلم على تحريك الرأي العام الإسرائيلي إلى خطورة القضايا الأمنية التي يشتبه في تورّط نتنياهو فيها خلال الحرب على غزة، والتي لا يمكن مقارنة ضررها بضرر ملفات الفساد التي يتطرّق لها الفيلم.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مقاطع الفيديو التي توثّق للتحقيقات مع نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، تكشف صورة "نتنياهو" الحقيقية وتصرفاته انطلاقاً من مصالحه الشخصية، وهو ما يفسّر حجم التشابكات بين الأزمات القانونية والسياسية والأمنية التي يخلقها نتنياهو هروباً من فكرة إدانته في المحاكم.

ووصفت "يديعوت" اهتمام الإسرائيليين بمشاهدة الفيلم بعملية "المطاردة"، فهو يحظى باهتمام كبير من الإسرائيليين الذين يجدون طرقاً للتحايل على الحظر، مثل استخدام VPN الذي يستطيع تغيير مكان المستخدم، أو من خلال الروابط التي يتم تسريبها وإزالتها بسرعة على "تليغرام"، وتظهر روابط جديدة طوال الوقت في مجموعات إسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا يعرض "ملفات بيبي" بالضبط؟

يُذكر أن "ملفات بيبي" هو فيلم وثائقي أميركي صدر عام 2024 من إخراج ألكسيس بلوم وإنتاج أليكس جيبني، يرتكز على لقطات من التحقيقات مع نتنياهو في قضايا الفساد 1000 و2000 و4000، إلى جانب مقابلات مع شخصيات إسرائيلية رئيسية مثل رئيس وزراء الاحتلال السابق "إيهود أولمرت" ورئيس جهاز الشاباك السابق عامي أيالون والصحافي رفيف دراكر.

وعُرِض "ملفات بيبي" كفيلم قيد التنفيذ في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2024، وكان العرض الأول العالمي الرسمي له في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية Doc NYC في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 واختير أحد الأفلام الوثائقية المتميزة لهذا العام، على أن يجري عرضه لاحقاً على منصة الأفلام Jolt في الولايات المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعُرِض الفيلم للمعاينة لمدة يومين بمبادرة من حركة UnXeptable، وهي حركة احتجاجية إسرائيلية مناهضة لنتنياهو، ويُعرَض مجاناً على المنصة لأولئك الذين يتسجّلون مسبقاً، مع حظر المستخدمين الإسرائيليين. وتوضح لقطات الفيديو المسربة من جلسات التحقيقات أن نتنياهو حافظ على هدوئه خلال معظم الجلسات وعادة ما كان ينفي الاتهامات الموجهة إليه بادعاء أنه لا يتذكر. في المقابل، يهاجم ابنه يائير الشرطة الإسرائيلية خلال جلسات التحقيق، ويتهمها بأنها تتصرف كجهاز الأمن في ألمانيا الشرقية الشيوعية وبمحاولة تنفيذ انقلاب سياسي ضد والده.

ويتضمن الفيلم مقتطفات عدة من جلسات التحقيق مع زوجة نتنياهو التي توبخ فيها المحققين لانشغالهم في "التفاهات" خاصة عندما يسألونها عن هدايا "آرون ميلشان" وعن زجاجات الشمبانيا الـ12 التي تلقّتها كهدية منه في حفلة عيد ميلاده، فترد: "لماذا تستجوبون الناس حول الهدايا التي يتلقونها من الأصدقاء؟ تريدون إسقاط رئيس الوزراء؟". وحينما يجيبونها "لقد أنهينا هذا الجزء من التحقيق"، تقول لهم: "لا، لم ننتهِ بعد". وفي جلسة أخرى، تشرح للمحققين ما تقوم به لمصلحة كيان الاحتلال، وتقول إنها "تسير على السجاد الأحمر في جميع أنحاء العالم".