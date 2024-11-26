بوريل: لا عذر لـ'اسرائيل' لوقف اطلاق النار في لبنان

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وأوضح على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما: "نأمل أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من الولايات المتحدة وفرنسا".

وأكد "لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن، أوقفوا هذه المعارك، كفوا عن قتل الناس، ولنبدأ بالتفكير في السلام".

وأضاف بوريل:"دعونا نضغط على "إسرائيل" للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار اليوم"، معربا عن قلقه بشأن "سماعه تصريحات من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية يريدون مواصلة القصف".

وأكد أن "وقف إطلاق النار ضروري للغاية إذا أردنا أن نتيح لمئات الآلاف من النازحين العودة إلى ديارهم"، وأسف لأن "جنوب لبنان بأكمله قد تم تدميره".