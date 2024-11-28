اللواء صفوي: دماء شهداء غزة ولبنان ستمهد الطريق لتحرير القدس

العالم – إيران

وقال اللواء يحيى رحيم صفوي في ملتقى إحياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة إصفهان أن: ضمان أمن البلاد واستقرارها هو أحدى النتائج التي يمكن تحقيقها بنضال ومقاومة الشهداء.

وأضاف: نأمل أن تصبح جبهة المقاومة بمساعدة جميع مسلمي العالم فكراً ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وتابع اللواء صفوي: أن جبهة المقاومة استطاعت الصمود في وجه أميركا والكيان الصهيوني المتعطش للدماء وما زالت صامدة حتى اليوم.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: المقاومون يتصاعدون وتزداد قوتهم، بالطبع اغتيال شخصيات هذه الجبهة كان خسارة كبيرة، لكن رغم ذلك فإن جبهة المقاومة تتقدم للأمام.

وتابع اللواء صفوي: في الأشهر الماضية، رأى الجميع قسوة وقتل الأطفال والنساء الأبرياء على يد الصهاينة، لكن أميركا وهذا الكيان القاتل للأطفال لم يتمكنا من تحقيق أهدافهما.

وأوضح: أن أغلب المفكرين يعتبرون أميركا والكيان الصهيوني عنصرين مناهضين للإنسانية، وقد كشف هذا الكيان مؤخرا عن نفسه وطبيعة وجوده للعالم أجمع.