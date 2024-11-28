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اللواء صفوي: دماء شهداء غزة ولبنان ستمهد الطريق لتحرير القدس

اللواء صفوي: دماء شهداء غزة ولبنان ستمهد الطريق لتحرير القدس
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن دماء شهداء غزة ولبنان المظلومين والشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة والقادة العظماء مثل الحاج قاسم سليماني ستمهد الأرضية لتحرير القدس الشريف.

العالمإيران

وقال اللواء يحيى رحيم صفوي في ملتقى إحياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة إصفهان أن: ضمان أمن البلاد واستقرارها هو أحدى النتائج التي يمكن تحقيقها بنضال ومقاومة الشهداء.

وأضاف: نأمل أن تصبح جبهة المقاومة بمساعدة جميع مسلمي العالم فكراً ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وتابع اللواء صفوي: أن جبهة المقاومة استطاعت الصمود في وجه أميركا والكيان الصهيوني المتعطش للدماء وما زالت صامدة حتى اليوم.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: المقاومون يتصاعدون وتزداد قوتهم، بالطبع اغتيال شخصيات هذه الجبهة كان خسارة كبيرة، لكن رغم ذلك فإن جبهة المقاومة تتقدم للأمام.

وتابع اللواء صفوي: في الأشهر الماضية، رأى الجميع قسوة وقتل الأطفال والنساء الأبرياء على يد الصهاينة، لكن أميركا وهذا الكيان القاتل للأطفال لم يتمكنا من تحقيق أهدافهما.

وأوضح: أن أغلب المفكرين يعتبرون أميركا والكيان الصهيوني عنصرين مناهضين للإنسانية، وقد كشف هذا الكيان مؤخرا عن نفسه وطبيعة وجوده للعالم أجمع.

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