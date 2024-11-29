نائب عن حزب الله: الحرب بيننا وبين الاحتلال لن تنتهي حتى إزالته

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي في تصريح خاص لقناة العالم إن ما قاله نتنياهو صحيح بأن ليست وقفة للحرب. وأن الحرب لن تنتهي بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي حتى إزالته من هذه المنطقة، رغم التضحيات وإطالة أمدها فلن تتوقف الحرب بطبيعة الحال.

وأشار النائب اللبناني إبراهيم الموسوي الى أنه ذكر في أصل الاتفاق، موضوع وقف الأعمال العدائية، كما أن موضوع وقف إطلاق النار هو موضوع نسبي.

وأضاف النائب الموسوي أن نتنياهو لم يتوصل للموافقة على وقف العدوان إلا بفضل صمود وثبات الشعب اللبناني وتضحيات مجاهدي المقاومة من صمود أسطوري ملحمي في الميدان، مؤكدا أن الميدان هو الذي حسم المسألة، وهو ما أجبر نتنياهو الذي كان يرفض أي وقف لإطلاق النار، لأن يوافق على التهدئة.

وتابع أن المقاومة ستتخذ الموقف حسب ما يقتضيه الأمر، قائلا أن المقاومة موجودة وستستمر في الدفاع عن نفسها ولها الحق بالدفاع عن النفس، طالما المجتمع الدولي يتخلى عن مسؤوليته وطالما لا يجد أحدا أن يقف في وجه العدو الاسرائيلي.

وقال الموسوي إن كلام نتنياهو ذاق الإذلال والهزيمة من أبطال المقاومة ، وهذا أمر مفتوح دائما عندما يريد أن يمارس عدوانه فيجد من يقف له بالمرصاد.

وتوعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة لحرب شرسة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقده الاحتلال مع لبنان، وقال نتنياهو للقناة الـ14 الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه أمر الجيش بالاستعداد لقتال ضار مجددا في لبنان في حال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته أكد حزب الله بعد اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن أعين مقاتليه تتابع تحركات وانسحابات قوات الجيش الإسرائيلي وأيديهم ستبقى على الزناد.