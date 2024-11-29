غريب آبادي: أوروبا لم تعد لاعبا مؤثرا لافتقارها لروح المسؤولية اللازمة +فيديو

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الدبلوماسية الفاعلة، نهج تحاول طهران مرة أخرى اعتماده مع الاتحاد الأوروبي وترويكته، بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوصل إلى حلول بشأن برنامجها النووي.

نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي وعبر منشور على منصة إيكس قال إنه أجرى حوارا صريحا مع نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وأبلغه بأن أوروبا لم تعد لاعبا مؤثرا فيما يخص البرنامج النووي لبلاده بسبب افتقارها لروح المسؤولية والثقة بالنفس اللازمة ودعاها لاستعادة دورها.

موقف غريب آبادي جاء قبل ساعات على اجتماع بين ممثلي طهران والترويكا الأوروبية في جنيف الهدف منه بحث إمكانية استئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي، وهي محادثات وصفها مسؤولون إيرانيون بأنها صعبة وجادة، وفي حال نجاحها والتوصل إلى نتيجة ستكون الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي ستقرر بدورها إما إنعاش الاتفاق النووي الموقع عام الفين وخمسة عشر المنسحبة منه بشكل أحادي وغير قانوني عام ثمانية عشر، وإما قتله.

التطورات هذه جاءت عقب تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث فيها من لشبونة عن إمكانية إعادة بلاده النظر في عقيدتها النووية بما قد يؤدي إلى امتلاك أسلحة تمتلك طهران المعرفة والقدرة اللازمتين لإنتاجها.

اللهجة الصارمة التي اعتمدتها طهران تجاه الموضوع النووي جاءت بعد إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يندد بما أسماه عدم تعاون طهران الكامل معها ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامجها النووي.

قرار أثار غضب طهران ودفعها للرد عبر وضع أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في الخدمة، وهي أجهزة مصممة لزيادة مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب.

