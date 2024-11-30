روسیا: قضینا على أکثر من 200 إرهابي بریفي حلب وإدلب

العالم سوريا

وبين نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم النقيب أول أوليغ إغناسيوك في بيان صحفي أنه تم القضاء في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية على ما لا يقل عن 200 إرهابي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي شنت هجوماً على ريفي محافظتي حلب وإدلب.

وأوضح إغناسيوك أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم للجيش العربي السوري وتنفذ هجمات صاروخية وقنابل على المعدات والقوى البشرية للجماعات المسلحة غير الشرعية ومراكز القيادة والمستودعات ومواقع المدفعية للإرهابيين.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن عملية صد العدوان المتطرف لا تزال متواصلة.