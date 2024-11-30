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غزة.. أكثر من 40 شهيداً في قصف الاحتلال منزلاً يؤوي نازحين في تل الزعتر

غزة.. أكثر من 40 شهيداً في قصف الاحتلال منزلاً يؤوي نازحين في تل الزعتر
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 40 فلسطينياً استشهدوا، السبت، في قصف للاحتلال إسرائيلي طال منزلاً يؤوي أكثر من 100 نازح في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطین

وأضاف أن عدداً كبيراً من الشهداء ما زال تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود طواقم للدفاع المدني والأطباء في شمال قطاع غزة.

وتابع أنّ الأمر نفسه يسري في جباليا ومشروع بيت لاهيا حيث يرقد عشرات الشهداء تحت ركام منازلهم منذ يومين.

وارتقى شهيد وسجلت إصابات في قصف الاحتلال منزلاً يسكنه نازحون بالقرب من مجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

ويأتي ذلك فيما يواصل "جيش" الاحتلال تكثيف قصفه للمنازل المأهولة بالسكان شمالي القطاع.

من جهته، أفادت المصادر في غزة عن استشهاد الصحفي في "قناة الأقصى"، ممدوح قنيطة، بقصف من مسيرة إسرائيلية خلال وجوده في مستشفى المعمداني.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بداية العدوان على القطاع إلى 191، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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