المجازر مستمرة.. 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

العالم -فلسطين

وقالت إن أكثر من 40 شهيدا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.



وأعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا؛ جراء قصف استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي القطاع، الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل: “أكثر من 40 شهيدا في مجزرة مروعة وقعت في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة، خلف محطة أبو قمر، نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الأعرج”.

واستُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من عام.



و قال “مستشفى العودة” في بيان: “استشهد 5 مواطنين وأصيب 8 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط برج الناصرة شمال مخيم النصيرات”.



ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم، إن المنزل المستهدف بطائرة حربية يؤوي نازحين، وإن الطواقم الطبية والدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين بين الأنقاض.



كما أسفر الهجوم الإسرائيلي عن تدمير المنزل المستهدف، وتسبب بأضرار جسيمة للمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.



وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.



وفي وقت سابق السبت، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا وتجمعا لمواطنين ومركبة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.