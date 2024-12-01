تظاهرات في 50 مدينة إسبانية تطالب بوقف الابادة الجماعية في غزة

العالم _ أوروبا

التظاهرات التي نظمت تحت شعار "هدنة من أجل السلام، لا للإرهاب ولا للإبادة الجماعية"، شارك فيها فنانون إسبان بارزون مثل المغني ميغيل ريوس، وآني بي. ومخرجين سينمائيين مثل فيرناندو كولومو ورودريغو سوروجوين، والممثلات مرسيدس سامبياترو، وكلوديا جرافي.

العاصمة مدريد احتضت واحدة من هذه الفعاليات، حيث احتشد متظاهرون في ساحة "سول"، وأدى بعض المغنين الإسبان أغاني تدعو للسلام.

كما نشر الفنانون مقطعا مصورا يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار بغزة، وظهروا فيه يمزقون ورقة تحمل عبارة "إبادة جماعية في غزة".

على صعيد متصل، أطلق نحو 15 ألف فنان من 35 دولة، بمبادرة إسبانية، بيانا مشتركا دعوا فيه إلى "تحرك عالمي مناهض للحرب"، مؤكدين دعمهم لحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.

ويواصل كيان الاحتلال، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.