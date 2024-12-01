ما هو موقف حماس من مستقبل إدارة غزة بعد العدوان؟

العالم _ فلسطين

عجلة الحراك السياسي من أجل وقف العدوان على غزة تعود للدوران مع إنطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة شارك فيها وفد من حركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة خليل الحية، وآخر من حركة فتح برئاسة روحي فتوح، وثالث من حركة الجهاد الاسلامي برئاسة محمد الهندي، تلبية لدعوة مصرية.

ويلتقي وفدا حماس وفتح رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي، كل على حدة، في محاولة لحسم النقاط الخلافية بشأن لجنة إدارة قطاع غزة.

وسيتم خلال زيارة الوفود الفلسطينية التي تستمر عدة أيام مناقشة سبل إنهاء العدوان وتحقيق التهدئة وتحقيق المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، بما يضمن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

موقف حركة حماس عبر عنه ممثل الحركة جهاد طه في تصريح صحفي قال فيه أنّ الحركة منفتحة على المقترحات التي من شأنها وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال، ومعالجة كافة القضايا التي خلّفها العدوان، ووقف المجازر وحرب الإبادة.

وحول ادارة القطاع في مرحلة ما بعد العدوان شدد جهاد طه على أنّ إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي يتم التفاهم عليه مع كل مكونات الشعب الوطنية.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار المساعي الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع في غزة، مع تزايد الضغوط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف العدوان على القطاع.

وتعليقا على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده القاهرة قال البيت الأبيض إن هناك فرصة مهمة للتوصل لاتفاق.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر لم تسمها أن المؤسسة الأمنية في الكيان إسرائيلي تعتقد أنها وصلت إلى مرحلة يمكنها فيها إنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى مؤكدة أنه لن تكون هناك أسس صفقة تبادل إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بإنهاء الحرب في القطاع.