الجماعات الارهابية تعترف بمقتل قيادي في جماعة 'تحرير الشام'

العالم-سوریا

وقتل أبو ذر محمبل في حلب جراء خلافات مع مسلحي ما يسمى "جيش الإسلام" الإرهابي في حلب.

وحقق الجيش السوري، مكاسب ميدانية كبيرة في محافظات حلب وحماه وإدلب، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1300 من عناصر تنظيم "جبهة النصرة" وفلول التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها.

وأفادت مصادر عسكرية سورية بأنّ الطيران الحربي السوري استهدف بدقة مواقع وتجمعات إرهابية، كان أبرزها مقر رئيسي على أوتوستراد الحمدانية في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة ميدانيون بارزون.

وفي ريف حماه الشمالي، أعلن الجيش السوري سيطرته على قلعة المضيق وبلدة معردس، بالإضافة إلى بلدة حلفايا وعدد من البلدات الأخرى، بعد مواجهات عنيفة مع المجموعات المسلحة التي بدأت بالتراجع أمام زخم الهجوم.