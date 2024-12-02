مقتل متزعمين في 'جبهة النصرة' غربي ادلب بينهم 'أمير مصري'

العالم - سوريا

كما شن الطيران الروسي غارة عنيفة على مقرات إرهابي النصرة في مبنى محافظة إدلب ومحيط المدينة، كما قتل متزعمون في النصرة الارهابية بينهم "أمير مصري"، في استهداف جوي لغرفة عمليات ما يسمى "المحور الشمالي" على الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وأعلن الجيش السوري استهداف مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب.

وأكد الجيش في بيان تدمير 5 مقرات لقيادة المسلحين، و7 مستودعات للذخيرة، وأسلحة متنوعة، بينها طائرات مسيرة، مشيرا الى مقتل أكثر من 400 مسلح خلال الساعات الماضية، بينهم أجانب بفعل الضربات الدقيقة التي نفذتها القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية.

وأضاف البيان أن الجيش السوري بدأ بالتحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم، وتثبيت نقاط تمركز جديدة تحضيرا للهجوم التالي.