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أخر يوم من مراسم تخليد ذکری الشهيد نصرالله في محل استشهاده

الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، فعاليات آخر يوم من مراسم تأبين الأمين العام السابق لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصرالله.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من حارة حريك، حسين عزالدين، ان حارة حريك هي المنطقة التي استشهد فيها سيد شهداء المقاومة، الشهيد نصرالله، إثر غارة اسرائيلية غادرة علی الضاحية.

وأكد مراسل قناة العالم ان عشاق الشهيد نصرالله، اجتمعوا في مكان استشهاده لليوم السابع والاخير من مراسم تأبين لتخليد ذكری استشهاده.

وتخلل المراسم، بث مقاطع ومواقف للشهيد السيد نصرالله وتفقد مكان استشهاده ووقفة اجلال لذكری الشهيد المقاوم واعلان البيعة المستمرة لنهجهه واضاءة شموع في مكان استشهاده.

وأوضح مراسل العالم ان هذه المراسم استمرت منذ 7 أيام حتی ساعات متأخراً من الليل وحضرها العديد من المواطنين اللبنانيين من الضاحية الجنوبية ومناطق اخری.

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