"قسد" تحضر لفتح جبهة ضد الجيش السوري في ديرالزور بدعم أمريكي

العالم - سوريا

واشارت المصادر ان "مجلس دير الزور العسكري" قام بتشكيل غرفة عمليات لفتح جبهة جديدة في القرى السبع شرق الفرات بدير الزورلإ بدعم الاحتلال الامريكي.

فيما أكدت مصادر سورية على جاهزية الجيش السوري للتصدي بحزم وقوة لأي تحرك للمسلحین على جبهات دير الزور.

واضافت ان الجيش السوري سيرد بحزم وعنف على أي محاولة للاعتداء على نقاطة تواجده في ريف دير الزور وشرق سوريا.

ورفع الجيش السوري الجاهزية القتالية في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وأكدت المصادر انه لاتغيير في خارطة السيطرة في ريف دير الزور في ظل الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو "المجلس العسكري" التابع لقسد بأوامر اميركية و اسناد طيران "تحالف الاحتلال الامريكي".

هذا وأعلن التلفزيون السوري ان وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا قسـد الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي.