لا تقدم للمسلحين نحو حماة والحياة في المدينة وأحيائها طبيعية

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، سعد الله خليل، من حماة، إن الاشتباكات مستمرة في الريف الشمالي منذ عدة ساعات، وأن ما يُشاع عن تحركات هذه الجماعات وتقدمها نحو المدينة ليس سوى معلومات كاذبة.

وأوضح أن الهدف من نشر مثل هذه الشائعات هو ترهيب الأهالي وخلق حالة من الانهيار المعنوي بين الناس، مما يسهل استغلالها في أي محاولات تقدم مستقبلية.

وأكد مراسل قناة العالم من موقعه في مدخل حي الدباغات، الذي يوازي ساحة العاصي الرئيسية في مدخل محافظة مدينة حماة، أن الحركة الطبيعية في هذه المنطقة والأحياء المحيطة والمدينة تشير إلى استمرار الحياة بشكل طبيعي، مما يدعم المعلومات التي تنفي صحة تلك الشائعات.

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