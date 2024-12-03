الاحتلال يسلم إخطارات بهدم مدرسة ومنازل بمسافر يطا

العالم- فلسطين

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بهدم مدرسة خلة عميرة، في منطقة أم الصفا بمسافر يطا، ومنعوا الأهالي من مواصلة العمل فيها، علما أن هذه المدرسة مكونة من ست وحدات صفية متنقلة، كان الاحتلال قد هدمها قبل نحو شهور.

كما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم منازل المواطنين إبراهيم علي حسين داود، وزيد جبرين داود، وسعيد عليان عوض، ووقف العمل في منزل المواطن صلاح محمد العدرة، علما أن هذه المنازل مأهولة وتقدر مساحتها ما بين 150 -200 متر.

كما يواصل المستعمرون عملية إجبار رعاة الأغنام والمزارعين على مغادرة مناطقهم في مسافر يطا، حيث منعوهم من حراثة أراضيهم في منطقتي سمري وواد الجوايا.

وأبدى المواطنون مخاوفهم من ارتفاع وتيرة اعتداءات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال في مسافر يطا.