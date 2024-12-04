خاص بالعالم.. شاهد حركة المرور الطبيعية في مدينة حماة

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسلنا هناك الزميل حسام زيدان ان الحياة طبيعية هناك وان الامدادات الواسعة للجيش السوري وصلت منذ مساء امس وما زالت تتوافد قوافل الجيش وصولا الى الريف الشمالي في مدينه حماة ومحافظة حماة، مشيرا الى ان هذا الامداد العسكري يشكل جزءا من التحضير للعملية العسكرية التي يشنها الجيش لتطهير المنطقة من الارهاب.

هذا واستقدم الجيش السوري أضخم تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي لدعم القوات المنتشرة في المنطقة، وتأمين محيط قيادة الفرقة 25.

وتمكن الجيش من السيطرة على بلدة معرشحور وتحرير الفرقة 25 ومدرسة المجنزرات بريف حماة.

وتزامن ذلك مع استهداف الجيش السوري لتجمعات ومقرات الجماعات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب عبر قصف جوي ومدفعي مكثف.

وتمكنت القوات المسلحة السورية ومع وصول القوات الرديفة من إبعاد الجماعات الإرهابية لمسافة 20 كيلومترا عن مدينة حماة، وتكبيدها خسائر كبيرة.

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