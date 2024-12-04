مراسل العالم يوجز أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - خاص العالم

وقال مراسل قناة "العالم"، محمد البلبيسي، "هذا اليوم لا يختلف عن الايام السابقة من الغارات الجوية والقصف الاسرائيلي المتواصل منذ الساعات الاولى لصباح هذا اليوم ولكن كان التركيز اليوم على مناطق الشمال والمدينة والوسط والجنوب لا مكان في غزة سلم من الغارات الجوية او من اطلاق النار من الطائرات المروحية شمال غزه تحديدا تعرض الى قصف اسرائيلي مركز، قصف مدفعي، اطلاق نار من الطائرات المروحية في منطقة مشروع /بيت لاهيا/ حصار لعدد كبير من النازحين والسكان في منطقة مدرسة /ابو تمام/ في منطقة حي المنشية في /بيت لاهيا/، وجيش الاحتلال الاسرائيلي اجبر العديد من العائلات الفلسطينية بالنزوح من منطقة بيت لاهيا الى مدينة غزة".

وأضاف "بأن الاحتلال الاسرائيلي زاد من قصفه العنيف على احياء مختلفة من شمال قطاع غزة مخيم /جباليا/ وايضا منطقة "جباليا البلد" و"جباليا المعسكر" وصولا الى منطقة المشروع، وايضا الاستهداف وصل الى ساحة وبوابة مستشفى "كمال عدوان" كان هناك عدد من الاصابات في هذه المستشفى تحديدا بالكوادر الطبية كان هناك ايضا حصار من قبل الطائرات المسيرة التي تطلق النار على كل من يتحرك في باحات المستشفى وايضا تطلق القنابل اليدوية الحارقة من الطائرات والقنابل التي تمتلئ بالشظايا التي تقوم بضرر كبير في اقسام هذا المستشفى، يضاف الى ذلك ايضا اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في غارات مركزة على منازل المواطنين لم تتمكن الطواقم الطبية وتحديدا طواقم الدفاع المدني من الوصول اليها بسبب توقف طواقم الدفاع المدني عن العمل اليوم الـ 43 على التوالي منذ بدء العملية العسكرية وتركيزها في شمال قطاع غزة".

وتايع مراسلنا "وفي مدينة غزة الغارات الاسرائيلية ايضا كانت حاضرة سقط اثنين من الشهداء باستهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من برج الشفاء في حي النصر غرب مدينه غزة وصل الشهداء الى مستشفى المعمداني، حي الشجاعية كان هناك قصف مدفعي عنيف، اطلاق نار من الطائرات المسيرة بمحيط مستشفى المعمداني ايضا غارات اسرائيلية مكثفة في مناطق مختلفة من حي الزيتون، حي الصبرة، منطقة المجمع الاسلامي، منطقة ديوان ابو شريع، هناك عدد من الشهداء وصلوا جميعهم الى مستشفى المعمداني وايضا عدد من الاصابات".

وفي المنطقة الوسطى أوضح مراسلنا "أنه كان هناك تركيز ايضا للغارات كان الابرز غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة "بلوكسي" في مخيم النصيرات استشهد 5 مواطنين واصيب عدد اخر، يضاف الى ذلك ايضا شهيد في منطقة مخيم "المغازي" وقصف مدفعي مركز في شرق المصدر وصولا ايضا الى شرق مدينة دير البلح التي تعرضت الى استهدافات كبيرة واستهداف ثلاثة منازل نتج عنها 3 شهداء وعدد من الاصابات".

وختم مراسلنا رسالته من خان يونس، حيث سقط عدد من الشهداء في قصف مدفعي واصابات في المناطق الغربية لمنطقة المواصي وايضا منطقة القرابة التي حددها جيش الاحتلال الاسرائيلي اول امس وقال بانها منطقة قتال خطيرة ويركز في هذه اللحظات من قصفه المدفعي في هذه المناطق، وفي مدينة "رفح" تم انتشال 10 شهداء وتم نقلهم الى مستشفى "ناصر" وهؤلاء الشهداء تم استهدافهم في وقت لاحق من خلال صباح اليوم الاربعاء.