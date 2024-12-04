بالفيديو: العدو الصهيوني يواصل إرتكاب مجازره الوحشية في غزة

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شراهة الاحتلال للدم تحول دون توقف الة القتل الاسرائيلية عن التوقف لليوم الخامس و الاربعين بعد الاربعمائة مرتكبة ثلاث مجازر مروعة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حسبما افادت وزارة الصحة في غزة وصل منها للمستشفيات ثلاثين شهيداً واربعة وثمانين جريحا.

اكثر من عشرين فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، استهدفت عوائل ومدارس تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع ومنطقة المواصي بمدنية رفح وحي الزهور شمالي رفح جنوب القطاع وجنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبيت لاهيا شمالا حيث تركز فيها القصف الاسرائيلي وأطلقت مروحيات ومسيرات إسرائيلية نيرانها على منازل المواطنين في بيت لاهيا مخلفة عددا من المصابين غالبيتهم أطفال وحالة معظمهم خطيرة.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا إثر إلقاء قنابل متفجرة من طائرات كواد كابتر على المستشفى.

كما حاصرت قوات إسرائيلية مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين في المنطقة.فيما زرع جيش الاحتلال براميل متفجرة في أحياء سكنية في مشروع بيت لاهيا، لتفجير منازل السكان.

الدفاع المدني في غزة قال في بيان إن طواقمه انتشلت شهيدا ومصابين في قصف الاحتلال مدرسة البريج الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما اندلعت نيران في خيام النازحين إثر قصف جوي إسرائيلي على المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيم ذاته.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأطلقت آليات إسرائيلية نيرانها بكثافة في محيط شارع الرشيد الساحلي بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي على مناطقها الجنوبية.