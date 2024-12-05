الاحتلال يقصف المناطق التي يصنفها مناطق خدمات إنسانية آمنة + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في الساعة 08:48 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل محمد أبوعبيد أنه وفي اليوم 425 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكابه المجازر العنيفة والشرسة وضص عدد الشهداء إلى أكثر من 44,500 شهيد وأكثر من 105,000 مصاب.

وأكد أنه وفي هذا الصباح تواصل الطائرات الحربية والآليات الإسرائيلية عمليات القصف والنسف للمنازل والمربعات السكنية إضافة إلى استهداف تجمعات المواطنين واستهداف خيام النازحين والمنازل المأهولة بالمواطنين والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يقصف أيضا وبالتحديد المناطق التي يصنفها أنها مناطق خدمات إنسانية آمنة يجب النزوح والذهاب إليها حسب أوامره.

وبين أنه وفي ساعات الليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة أهداف في كافة مناطق قطاع غزة، منها استهداف لعائلة الدلو وسط مدينة غزة حيث ارتقى أكثر من 10 شهداء وعشرات الإصابات، إضافة إلى استهداف مربع سكني في المحافظة الوسطى في مخيم النصيرات وارتقاء خمس شهداء وعدد من الإصابات.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودون سابق إنذار أو تحذير منطقة المواصي المعروفة بمناطق خيام النازحين في مدينة خان يونس حيث ارتقى قرابة العشرين شهيد وعشرات الإصابات بين الحرجة والخطيرة، وهي أيضاً من المناطق التي يصنفها الاحتلال أنها منطقة خدمات إنسانية، لكنه استهدافها بالصواريخ، حيث أن جل من ارتقى فيها هم الأطفال والنساء.

وقال مراسلنا إن مدير مستشفى ناصر الطبي أكد امتلاء أقسام المسشتفى بالمصابين، حيث لم يعد بإمكانها تقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية اللازمة لهذه الأعداد الكبيرة جدا من الإصابات التي تصل تباعا.

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