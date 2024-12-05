بالخريطة.. ليلة عصيبة تعيشها مدينة حماة +فيديو

العالم - خاص العالم

وبحسب الاخبار التي وصلت من الجبهة فان الجماعات الارهابية دفعت بأعتى مقاتليها والذين تسميهم بقوات النخبة وهي قوات العصائب الحمر، والتي تعتبر الذراع الوحشي للهيئة، وادت المواجهات الى مقتل واسر اكثر من ثلاثمائة منهم وفرار من تبقى الى عمق محافظة ادلب، ويجدر الاشارة هنا الى ان العصائب الحمر هي فصيل اجنبي داخل هيئة تحرير الشام او جبهة النصرة سابقا واسسها كلا من أبو رفيق الأوزبكي وورثها منه أبو سلمان البيلاروسي، ومن ثم أدارها أبو اليقظان المصري. في المختصر يمكننا القول ان الجيش السوري خاض معارك عنيفة وصمد في الجبهة رغم القصف العنيف والهجمات الارهابية المتتالية عليه.

استهداف شبكة الاتصالات

الجماعات الارهابية عمدت الى استهداف شبكة الاتصالات داخل مدينة حماة بالطيران المسير والصواريخ وقذائف الهاون في محاولة لعزلها عن الخارج العالم الخارجي للاحياء بانها دخلت المدينة، فيما واصلت قصف المدينة منذ يوم الامس مستهدفة المناطق السكنية ما جعلهم يعيشون في يومين او ثلاثة من الرعب الحقيقي.

التضليل الاعلامي

الجماعات المسلحة منذ عام الفين واحد عشر تعتمد على التضليل الاعلامي والكذب والحرب الاعلامية، فمنذ ثلاثة ايام وهي تقول انها دخلت مدينة حماة وسيطرت عليها ويوميا هناك اخبار كاذبة حول هذا الامر ومفبركة، لكن الواقع على الارض يثبت عكس ذلك وجمهورهم هو نفسه بدأ يكذبهم.

التحشيدات العسكرية للقوات السورية

يجدر الاشارة الى ان التحشيدات العسكرية للقوات السورية لا زال تصل الى محافظة حماة وبحسب مصادرنا على الارض فان هدف هذه التعزيزات والتحشيدات ليس فقط حماية حماة بل من اجل التقدم نحو حلب وادلب ايضا. هجوم الجماعات الارهابية المسلحة على الشمال السوري يترافق مع هجوم لكيان الاحتلال على العاصمة دمشق فقد شن عدوانه على شمال العاصمة ما يؤكد على توافق اجندت الجانبين.

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