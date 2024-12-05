بالفيديو.. الاحتلال يواصل ارتكاب الخروقات لوقف اطلاق النار في لبنان

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لليوم السابع على دخوله حيز التنفيذ لم تتوقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان على لبنان رغم حراك سياسي للجم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وخصوصاً بعد رد المقاومة التحذيري على هذه الخروقات منذ أيام.

قوات الاحتلال وإثر دخول الجيش اللبناني إلى بلدة شبعا قامت بتجريف الطريق الرابط بين البلدة ومنطقة بركة النقار وأقامت سواتر ترابية في بلدة شبعا الجنوبية. وأفادت مصادر صحفية أن انتشار الجيش اللبناني وصل الى المدرسة الرسمية جنوبي البلدة ولم يتمكن من الوصول الى موقعه السابق بسبب وجود قوة اسرائيلية في المنطقة. وفيما عمدت قوات الاحتلال الى تفجير منازل في بلدة يارون استهدفت فرق الدفاع المدني اللبناني أثناء عملها في رفع الأنقاض والبحث عن شهداء في الناقورة. كذلك وثقت مشاهد تمدد وتوغل دبابات الاحتلال في مدينة الخيام وتحديدا في أماكن لم تتمكن قوات الاحتلال من دخولها خلال معاركها ومواجهاتها مع المقاومة.

هذه الخروقات الإسرائيلية تأتي في ظل التأخير في تشكيل اللجنة الخماسية التي ستجتمع وبحسب مصادر صحفية بغضون ثمانية وأربعين ساعة برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز وممثلين عن لبنان واليونيفيل وكيان الاحتلال وفرنسا والولايات المتحدة. وبحسب تلك المصادر فإن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين سيزور بيروت قريباً لمواكبة عمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف العدوان على لبنان.

جيفيرز والوفد العسكري المرافق له بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع الميدانية منذ بدء سريان الاتفاق وحتى الآن، متطرقين الى عمل ومسؤوليات ومهام لجنة مراقبة الاتفاق . رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من جانبه صرح أن الأولوية هي في الوصول إلى استقرار طويل الأمد وانتخاب رئيس للجمهورية لافتا خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الى السعي في أن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أوضح أنّ حزب الله ملتزم بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما تجاوزت الخروق الإسرائيلية الثمانين مشيرًا إلى أنّ الحزب لن يبقى صامتًا عن الخروق الإسرائيلية.