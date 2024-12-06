شاهد.. الجيش السوري يعيد تموضع وانتشار قواته في حماة

العالم – خاص بالعالم

بعد ساعات من دخول الجماعات المسلحة الى مدينة حماة، اعاد الجيش السوري التموضع والانتشار.

اجراءات تكتيكية بحسب دمشق، مكنت الجيش السوري تحت غطاء جوي روسي ضخم، من استعادة مطار حماة بشكل كامل واللواء سبعة ثمانين، وقرى خطاب ومعردس في ريف حماة الشمالي الغربي.

المصادر الميدانية، اكدت استهداف القوات السورية كامل خطوط انسحاب الارهابيين من ريف حماة باتجاه ادلب، وقضائها على عناصر ثلاث مجموعات مسلحة بالكامل اثناء محاولتها الفرار من محور الاربعين مزيريب بحماة، ليتقدم الجيش السوري من الجهة الشمالية الغربية داخل المدينة.

ضربات تاتي فيما تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من قوى اقليمية ودولية، حربها الاعلامية، معلنة التوجه الى حمص بعد حلب وحماة، ومتخذة التقدم السريع دون تثبيت اسلوبا لها. اعلان قابله استهداف الطيران الروسي جسر الرستن لفصل مدينة حمص عن ريفها الشمالي المتاخم لحماة.

الغارات الروسية والسورية ايضا استهدفت وبشكل مكثف تجمعات ارهابيي النصرة في محور جبل الاكراد بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية التي تشهد حركة لطائرات الشحن الروسية محملة بالأسلحة والذخائر.