بدء اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في اطار أستانا بالدوحة

العالم-قطر

وبدأ اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في اطار اجتماع أستانا في الدوحة بقطر، مع التركيز على التطورات الأخيرة في سوريا.

واجتمعت إيران وروسيا وتركيا كالأطراف الثلاثة الضامنة لمسار أستانا وناقشت في اجتماعاتها السابقة الازمة السورية وتم عقد هذا الاجتماع في الدوحة بقطر بسبب الوضع الأخير والتوتر والصراع في سوريا.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أعلن في وقت سابق عن عقد هذا الاجتماع في الدوحة وقال أن اجتماع وزراء خارجية أستانا سيعقد بسبب حضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في الدوحة وبالطبع قطر لن تكون حاضرة في هذا الاجتماع وبما أن هؤلاء الوزراء موجودون في الدوحة فسوف نعقد الاجتماع هناك.

كما قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى دمشق يوم الأحد الماضي، وفي اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، أكد الدعم الشامل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة هذا البلد وأمته وجيشه.

وبعد دمشق توجه إلى أنقرة والتقى بنظيره التركي هاكان فيدان وبحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع في سوريا.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مع فيدان: "لدينا معلومات تظهر أن الجماعات الإرهابية في سوريا لها ارتباط وتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".