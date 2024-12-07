قرار لطالبان قد يحرم أفغانستان من الطبيبات لمدة 13 عاماً

العالم- افغانستان

هذا القرار قد يحرم البلاد من الطبيبات لمدة 13 عاما، بعد أن أوقفت الحركة تعليم الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكافة الجامعات والمعاهد، وبذلك لن تكون هناك أي طالبة خريجة من كليات ومعاهد الطب لأكثر من عقد من الزمن.

وبدأت وزارتي الصحة والتعليم العالي في حكومة طالبان يوم الثلاثاء بتنفيذ المرسوم الجديد، وأغلقت أبواب جميع المعاهد الصحية أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد.

بالتزامن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 24 أمّاً و167 طفلاً يموتون يومياً في أفغانستان بسبب أمراض متعلقة بالحمل والولادة، من الممكن الوقاية منها.

كما حذرت من أن منع تعليم الفتيات في المدارس والجامعات يؤدي إلى تفاقم سوء أوضاع النساء الأفغانيات.

وكانت الحركة أصدرت سابقا أيضا مرسوماً يمنع النساء من الذهاب إلى أطباء ذكور للكشف عليهن.

يذكر أن حكومة طالبان كانت وعدت بعد عامها الأول في السلطة باجراء إصلاحات في المناهج التعليمية وإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، عقب إدانة المجتمع الدولي لقيودها المفروضة على تعليم الفتيات.